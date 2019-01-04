«Вашингтон» проиграл «Сент-Луису», несмотря на 30-й гол Овечкина в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Сент-Луис Блюз» — 2:5. Действующие чемпионы вели со счётом 2:1, но упустили преимущество.



В составе победителей голами отметились Роберт Томас, Колтон Парэйко, Оскар Сундквист, Алекс Пьетранджело и Тайлер Бозак. У гостей заброшенные шайбы на счету Александра Овечкина и Бретта Коннолли.



Овечкин 14-й сезон подряд забил 30 голов за сезон. В этом матче на его счету также показатель полезности «-2», 3 броска в створ и 2 силовых приёма за 19.32 на льду (5.22 – в большинстве). У Евгения Кузнецова «-1», 2 минуты штрафа и 3 броска за 16.42. У Дмитрия Орлова «-2» за 23.07.



Иван Барбашёв отметился результативной передачей за 12.25. Владимир Тарасенко участия в матче не принимал.