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«Вашингтон» проиграл «Сент-Луису», несмотря на 30-й гол Овечкина в сезоне

«Вашингтон» проиграл «Сент-Луису», несмотря на 30-й гол Овечкина в сезоне
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Сент-Луис Блюз» — 2:5. Действующие чемпионы вели со счётом 2:1, но упустили преимущество.

В составе победителей голами отметились Роберт Томас, Колтон Парэйко, Оскар Сундквист, Алекс Пьетранджело и Тайлер Бозак. У гостей заброшенные шайбы на счету Александра Овечкина и Бретта Коннолли.

Овечкин 14-й сезон подряд забил 30 голов за сезон. В этом матче на его счету также показатель полезности «-2», 3 броска в створ и 2 силовых приёма за 19.32 на льду (5.22 – в большинстве). У Евгения Кузнецова «-1», 2 минуты штрафа и 3 броска за 16.42. У Дмитрия Орлова «-2» за 23.07.

Иван Барбашёв отметился результативной передачей за 12.25. Владимир Тарасенко участия в матче не принимал.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2019, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
5:2
1:1, 2:1, 2:0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 – Томас (Бортуццо, Шварц) – 04:00 (5x5), 1:1 – Овечкин (Кемпны, Карлсон) – 15:24 (5x5), 1:2 – Коннолли (Эллер) – 23:00 (5x5), 2:2 – Парэйко (О'Райлли, Перрон) – 32:23 (4x3), 3:2 – Сундквист (Барбашев, Пьетранджело) – 36:33 (5x5), 4:2 – Пьетранджело (Перрон, Гуннарссон) – 45:44 (5x5), 5:2 – Бозак – 51:08 (5x5)
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