Ведущий TSN об отмене гола России: у ИИХФ хорошие правила, но это не одно из них

На канадском канале TSN был разобран отменённый гол нападающего сборной России Никиты Шашкова в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира 2019 года с командой США. На восьмой минуте стартового отрезка арбитры не засчитали шайбу российской команды. Дмитрий Саморуков от синей линии набросил на пятак, а Шашков переправил шайбу в сетку. Но взятие ворот не засчитано — шайба от конька влетела в ворота американцев.

«У ИИХФ много хороших правил, не уверен, что это одно из них», — сказал ведущий эфира Джеймс Дути на канале TSN.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» Стивена Эллиса.



Сборная России



Кочетков (Тарасов)

Журавлёв — Морозов, Муранов — Галимов — Слепец

Саморуков — Романов, Денисенко — Кравцов — Костин

Алексеев — Ольшанский, Коваленко — Шэн — Старков

Рубинчик, Подколзин — Морозов — Шашков, Марченко



Сборная США



Примо (Кейсер)

К. Хьюз — Кемп, Фараби — Норрис — Робертсон

Сэмберг — Андерсон, Кейтс — Бэрратт — Мэдден

Самуэльссон — Сент-Айвани, Кокерилл — Пилинг — Вальстрём

Миллер, Друри — Д. Хьюз — Хмелевски, О’Брайен



Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря и завершится 6 января. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале сборная России разгромила Словакию (8:3).

Вайсфельд: гол России в ворота США отменён верно