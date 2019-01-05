Денисенко: сборной России нечего терять, будем переворачивать игру

Нападающий молодёжной сборной России Григорий Денисенко после второго периода полуфинального матча молодёжного чемпионата мира 2019 года со сборной США (1:2) рассказал о ходе встречи.

«Вратарь открыл ближний угол, я бросил и попал. Начало второго периода провалили, неуверенно вышли, пропустили глупое меньшинство, пропустили гол. С середины периода ребята вдохновились. Нам терять нечего, все силы в бой. Сейчас будем собираться и переворачивать игру», — сказал Денисенко в эфире «Матч ТВ».

Сборная России



Кочетков (Тарасов)

Журавлёв — Морозов, Муранов — Галимов — Слепец

Саморуков — Романов, Денисенко — Кравцов — Костин

Алексеев — Ольшанский, Коваленко — Шэн — Старков

Рубинчик, Подколзин — Морозов — Шашков, Марченко



Сборная США



Примо (Кейсер)

К. Хьюз — Кемп, Фараби — Норрис — Робертсон

Сэмберг — Андерсон, Кейтс — Бэрратт — Мэдден

Самуэльссон — Сент-Айвани, Кокерилл — Пилинг — Вальстрём

Миллер, Друри — Д. Хьюз — Хмелевски, О’Брайен



Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря и завершится 6 января. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале сборная России разгромила Словакию. (8:3).