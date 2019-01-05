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«Нью-Джерси» одержал четвёртую победу в пяти матчах, обыграв «Аризону»

«Нью-Джерси» одержал четвёртую победу в пяти матчах, обыграв «Аризону»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» на домашнем льду в серии буллитов уступил «Нью-Джерси Дэвилз» — 2:3.

Счёт уже на второй минуте встречи открыл нападающий гостей Нико Хишир. На 17-й минуте Конор Гарленд восстановил равновесие. В середине второго периода Кристиан Фишер вывел «койотов» вперёд, но ещё до перерыва Блейк Коулман сделал счёт равным. В серии буллитов победу «дьяволам» принёс Кайл Палмьери.

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин заработал показатель полезности «+1» и совершил три силовых приёма за 16 минут и 39 секунд, проведённых на льду.

«Нью-Джерси» одержал четвёртую победу в пяти матчах. «Аризона» потерпела третье поражение кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2019, суббота. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
2:3
1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 – Хишир (Палмьери) – 01:05 (5x5), 1:1 – Гарленд – 16:44 (5x5), 2:1 – Фишер – 29:05 (5x5), 2:2 – Коулман (Зейджак, Вуд) – 36:16 (5x5), 2:3 – Палмьери – 65:00 ( ПБ)
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