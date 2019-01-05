«Нью-Джерси» одержал четвёртую победу в пяти матчах, обыграв «Аризону»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» на домашнем льду в серии буллитов уступил «Нью-Джерси Дэвилз» — 2:3.

Счёт уже на второй минуте встречи открыл нападающий гостей Нико Хишир. На 17-й минуте Конор Гарленд восстановил равновесие. В середине второго периода Кристиан Фишер вывел «койотов» вперёд, но ещё до перерыва Блейк Коулман сделал счёт равным. В серии буллитов победу «дьяволам» принёс Кайл Палмьери.

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин заработал показатель полезности «+1» и совершил три силовых приёма за 16 минут и 39 секунд, проведённых на льду.

«Нью-Джерси» одержал четвёртую победу в пяти матчах. «Аризона» потерпела третье поражение кряду.