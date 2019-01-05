Капитан сборной России извинился за поведение после матча с США на МЧМ

Капитан сборной России Клим Костин принёс извинения за поведение в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира с командой США (1:2 ОТ).



Напомним, россиянин выругался в сторону трибун после завершения матча. На церемонии награждения российский форвард в раздражении бросил шлем, тем самым вызвав недовольство трибун. Услышав неодобрительный гул, нападающий системы «Сент-Луис Блюз» перешёл на нецензурную лексику.



«После матча с США я посмотрел повтор случившегося. Увидел, как себя вёл. Хочу за это извиниться.



Я не являюсь каким-то другим по сравнению с американцами или канадцами. Я очень хотел выиграть — для страны, для семьи, для партнёров. Поражение было очень болезненным и трудным. Из-за разочарования и боли я повёл себя плохо.



Прошу прощения у всех американских хоккеистов, прошу прощения у болельщиков в Ванкувере и у всех поклонников хоккея, кто смотрел матч. Я не должен был так себя вести. После того как увидел видео в повторе, я понял, как не нужно представлять свою страну и семью. Пожалуйста, примите мои извинения. Клим», — написал хоккеист в «Твиттере».

Костин «послал» трибуны после матча с США. Капитан сборной России был не прав Он не смог сдержаться после поражения в полуфинале молодёжного чемпионата мира — 2019.