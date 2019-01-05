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«Металлург» в результативном матче одолел «Торпедо», у Мозякина — хет-трик

«Металлург» в результативном матче одолел «Торпедо», у Мозякина — хет-трик
Хоккей / КХЛ

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене оказался сильнее нижегородского «Торпедо», встреча завершилась со счётом 7:3. Для подопечных Йозефа Яндача победа стала пятой подряд.

В первом периоде «Металлург» забросил дважды усилиями Сергея Мозякина и Евгения Тимкина, у «Торпедо» голом отметился Артём Аляев. Во втором периоде хозяева забили трижды, авторами голов стали Мозякин, Николай Кулёмин и Мэтт Эллисон, у гостей гол забил Антон Шенфельд. В третьем периоде у «Металлурга» голы забили Тимкин и Мозякин, оформившие соответственно дубль и хет-трик, «Торпедо» ответило голом Энди Миле.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2019, суббота. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
7:3
2:1, 3:1, 2:1
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 – Аляев (Коробов) – 14:03 (5x5), 1:1 – Мозякин (Кулёмин, Эллисон) – 16:33 (5x5), 2:1 – Тимкин (Неколенко, Платонов) – 18:42 (5x5), 3:1 – Мозякин (Кулёмин) – 28:29 (5x5), 3:2 – Шенфельд (Кэлоф) – 33:20 (5x5), 4:2 – Кулёмин (Антипин, Расмуссен) – 36:36 (5x4), 5:2 – Эллисон (Антипин, Мозякин) – 39:18 (5x4), 6:2 – Тимкин (Неколенко, Платонов) – 45:06 (5x5), 6:3 – Мили (Саболич, Кэлоф) – 52:14 (5x4), 7:3 – Мозякин (Береглазов) – 52:58 (5x5)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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