«Металлург» в результативном матче одолел «Торпедо», у Мозякина — хет-трик

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене оказался сильнее нижегородского «Торпедо», встреча завершилась со счётом 7:3. Для подопечных Йозефа Яндача победа стала пятой подряд.



В первом периоде «Металлург» забросил дважды усилиями Сергея Мозякина и Евгения Тимкина, у «Торпедо» голом отметился Артём Аляев. Во втором периоде хозяева забили трижды, авторами голов стали Мозякин, Николай Кулёмин и Мэтт Эллисон, у гостей гол забил Антон Шенфельд. В третьем периоде у «Металлурга» голы забили Тимкин и Мозякин, оформившие соответственно дубль и хет-трик, «Торпедо» ответило голом Энди Миле.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19