Акмальдинов: гражданство у меня российское, если кто поможет — поменяю и права

Форвард хоккейного клуба «Сочи» Александр Акмальдинов рассказал, как перебирался из Казахстана в Россию.



«Как оказался в системе „Югры“ после Казахстана? Совершенно случайно. У меня тогда ещё был казахстанский паспорт, а я приехал на просмотр в Ханты-Мансийск, потом еще в Бердск ездил, но выбор остановил на Хантах. Дальше потихоньку все началось. В первый год тяжело было, в Ханты-Мансийске получил российское гражданство. Правда, водительские права ещё не поменял, они у меня казахстанские. Если кто-то может с этим вопросом помочь, буду рад.



Приглашали ли меня в сборную Казахстана? Я там особо ни с кем не общался. Уехал оттуда, потому что надо было прогрессировать и двигаться дальше», — цитирует игрока официальный сайт команды.