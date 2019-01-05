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Акмальдинов: гражданство у меня российское, если кто поможет — поменяю и права

Акмальдинов: гражданство у меня российское, если кто поможет — поменяю и права
Хоккей / КХЛ

Форвард хоккейного клуба «Сочи» Александр Акмальдинов рассказал, как перебирался из Казахстана в Россию.

«Как оказался в системе „Югры“ после Казахстана? Совершенно случайно. У меня тогда ещё был казахстанский паспорт, а я приехал на просмотр в Ханты-Мансийск, потом еще в Бердск ездил, но выбор остановил на Хантах. Дальше потихоньку все началось. В первый год тяжело было, в Ханты-Мансийске получил российское гражданство. Правда, водительские права ещё не поменял, они у меня казахстанские. Если кто-то может с этим вопросом помочь, буду рад.

Приглашали ли меня в сборную Казахстана? Я там особо ни с кем не общался. Уехал оттуда, потому что надо было прогрессировать и двигаться дальше», — цитирует игрока официальный сайт команды.

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