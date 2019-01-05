«Калгари» обыграл «Филадельфию», Проворов отдал голевую передачу

«Филадельфия Флайерз» уступила «Калгари Флэймз» со счётом 2:3 ОТ в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



Хозяева открыли счёт на 13-й минуте стараниями Трэвиса Санхайма, на что гости ответили точным броском Джонни Годро во втором игровом отрезке. В третьем периоде «лётчики» снова вышли вперёд после гола Трэвиса Конечны, но «огоньки» сумели восстановить равновесие благодаря голу Мэттью Ткачука. Победный бросок в овертайме на счету Ти Джей Броди.

Российский защитник «лётчиков» Иван Проворов провёл на льду 24 минуты 56 секунд и отметился результативной передачей. Кроме того, он заработал четыре минуты штрафа и провёл один силовой приём.

В параллельном матче «Миннесота Уайлд» обыграл на выезде «Оттаву Сенаторз» со счётом 4:3.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джаред Сперджен, оформивший дубль, Джордан Гринвей и Зак Паризе. У «сенаторов» результативные броски на свой счёт записали Мэтт Дюшейн, Райан Дзингел и Марк Стоун.