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«Калгари» обыграл «Филадельфию», Проворов отдал голевую передачу

«Калгари» обыграл «Филадельфию», Проворов отдал голевую передачу
Хоккей / НХЛ

«Филадельфия Флайерз» уступила «Калгари Флэймз» со счётом 2:3 ОТ в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Хозяева открыли счёт на 13-й минуте стараниями Трэвиса Санхайма, на что гости ответили точным броском Джонни Годро во втором игровом отрезке. В третьем периоде «лётчики» снова вышли вперёд после гола Трэвиса Конечны, но «огоньки» сумели восстановить равновесие благодаря голу Мэттью Ткачука. Победный бросок в овертайме на счету Ти Джей Броди.

Российский защитник «лётчиков» Иван Проворов провёл на льду 24 минуты 56 секунд и отметился результативной передачей. Кроме того, он заработал четыре минуты штрафа и провёл один силовой приём.

В параллельном матче «Миннесота Уайлд» обыграл на выезде «Оттаву Сенаторз» со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джаред Сперджен, оформивший дубль, Джордан Гринвей и Зак Паризе. У «сенаторов» результативные броски на свой счёт записали Мэтт Дюшейн, Райан Дзингел и Марк Стоун.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2019, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
2:3
1:0, 0:1, 1:1, 0:1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 – Санхайм (Уил, Проворов) – 12:10 (5x4), 1:1 – Годро (Монахан, Хэнифин) – 28:51 (4x4), 2:1 – Конечны – 45:57 (5x5), 2:2 – Ткачук (Беннетт, Хэнифин) – 55:43 (5x5), 2:3 – Броди (Ткачук) – 61:59 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2019, суббота. 21:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
3:4
1:0, 1:3, 1:1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 – Дюшейн (Смит) – 19:06 (5x5), 1:1 – Сперджен (Канин, Паризе) – 20:41 (5x5), 2:1 – Дзингел (Райан, Демело) – 28:08 (5x5), 2:2 – Гринвей (Гранлунд, Стаал) – 34:10 (5x5), 2:3 – Сперджен (Койл, Паризе) – 36:31 (5x5), 2:4 – Паризе (Канин, Койл) – 46:07 (5x5), 3:4 – Стоун (Сеси, Воланин) – 50:10 (5x5)
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