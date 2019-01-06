Слепец: обменял бы хет-трик в матче за бронзу на один гол в полуфинале МЧМ

Нападающий молодёжной сборной России Кирилл Слепец прокомментировал победу в матче за третье место молодёжного чемпионата мира с командой Швейцарии (5:2). Форвард в этом матче оформил хет-трик, став лучшим игроком встречи в составе команды Брагина.

«Вчера было досадно, но сегодня мы бились только за медаль. Я бы все эти три гола поменял на один вчерашний, но мы имеем то, что имеем. Мама собирает мои медали, она каждую медаль и грамоту хранит. Передаю ей привет, люблю её. Неважно, как мы сегодня сыграли. Главное, что взяли медаль», — сказал Слепец в эфире «Матч ТВ».

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале Россия переиграла словаков со счётом 8:3, а в полуфинале уступила американцам со счётом 1:2. В финальном матче встретятся сборные США и Финляндии.