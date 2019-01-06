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Романов: бронза в Канаде на вес золота

Романов: бронза в Канаде на вес золота
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Защитник молодёжной сборной России Александр Романов прокомментировал победу в матче за третье место молодёжного чемпионата мира с командой Швейцарии (5:2).

«Всем приветы передаю, всем родным, папе, дедушке. Медаль и в Африке медаль. А в Канаде эта бронза на вес золота», — сказал Романов в эфире «Матч ТВ».

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале Россия переиграла сборную Словакии со счётом 8:3, а в полуфинале уступила американцам со счётом 1:2. В финальном матче встретятся сборные США и Финляндии.

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