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МЧМ-2019: видеообзор победы молодёжной сборной России в матче за бронзу

МЧМ-2019: видеообзор победы молодёжной сборной России в матче за бронзу
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Молодёжная сборная России победила Швейцарию в матче за третье место на чемпионата мира 2019 года. Матч завершился со счётом 5:2 в пользу подопечных Валерия Брагина.

Хет-триком в составе победителей отметился Кирилл Слепец, ещё по разу отличились Никита Шашков и Клим Костин. В составе швейцарской команды заброшенными шайбами отметились Валентин Нуссбаумер и Янник Брюшвайлер.

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» IIHF.

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале Россия переиграла словаков со счётом 8:3, а в полуфинале уступила американцам со счётом 1:2. В финальном матче встретятся сборные США и Финляндии.

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