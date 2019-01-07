«Динамо» Р подтвердило, что игра с минским «Динамо» пройдёт на открытом воздухе

Рижское «Динамо» проведёт матч с минскими одноклубниками на открытом воздухе. Об этом информирует пресс-служба рижан в клубном «твиттере». Ранее об этом сообщал «Чемпионат» со ссылкой на президента «Динамо» Юриса Савицкиса.



Матч состоится 15 февраля, а билеты поступят в продажу 9 января. В прошлом сезоне обе команды уже проводили аналогичный матч.



22 декабря в Санкт-Петербурге состоялась «Зимняя классика». Матч СКА — ЦСКА прошёл на футбольном стадионе «Зенита», который переоборудовали в хоккейную арену. 16 декабря на этом же стадионе сборная России провела заключительный матч домашнего этапа Евротура с финской командой и одержала победу, позволившую пройти Кубок Первого канала со стопроцентным показателем.