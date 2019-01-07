Бобарико: женская сборная России достойно провела третий период матча со Швецией

Главный тренер женской молодёжной сборной Евгений Бобарико подвёл итоги матча чемпионата мира со Швецией (5:3).



«Мы хорошо начали первый период, полностью владели преимуществом, создали много голевых моментов, забросили одну шайбу и могли забросить ещё. На вторую двадцатиминутку девчонки вышли неготовые, плохо выглядели по движению. Может, подумали, что игра сама по себе так и будет продолжаться. Может, сказался вчерашний вечерний матч с американками, в котором все потратили много сил и эмоций. В перерыве поговорили с командой в раздевалке, девчонки всё поняли и в третьем периоде всё исправили. Провели заключительную двадцатиминутку достойно, хотя, конечно, пропустили необязательные голы.



Лиза Шкалёва — бомбардир, мы давно ждём от нее именно такой игры и очень рады, что сегодня она сумела забить три гола и становится одним из лидеров нашей команды.



Переломным, на мой взгляд, стал гол Карины Ахметовой при счёте 3:3, было видно, что после него мы владеем преимуществом и победу уже не отдадим. А пятая шайба окончательно сняла все вопросы о победителе», — приводит слова Бобарико официальный сайт Федерации хоккея России.

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