«Ак Барс» объявил состав на выездную игру с «Витязем»

«Витязь» и «Ак Барс» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Подольске. Игра состоится сегодня, 7 января, начало — в 17:30 мск. Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов не сделал ни одного изменения по сравнению с предыдущим матчем с «Салаватом Юлаевым».



«Витязь»:



Ортио (Самонов);

Евсеенков — Стасенко, Макеев — Никулин — Рендулич;

Катичев — Мозик, Ржепик — Аалтонен — Сёмин;

Головков — Шинкевич, Кокарев — Швец-Роговой – Столяров;

Воронков, Выглазов — Моисеев — Комаров.



«Ак Барс»:



Подъяпольский (Гарипов);

Яруллин — Марков, Секач — Ткачёв — Азеведу;

Лямкин — Абросимов, Зарипов — Основин — Галиев;

Батыршин — Манухов, Лукоянов — Попов — Глухов;

Михеев — Свитов — Клинкхаммер, Кара.

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