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«Ак Барс» объявил состав на выездную игру с «Витязем»

«Ак Барс» объявил состав на выездную игру с «Витязем»
Хоккей / КХЛ

«Витязь» и «Ак Барс» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Подольске. Игра состоится сегодня, 7 января, начало — в 17:30 мск. Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов не сделал ни одного изменения по сравнению с предыдущим матчем с «Салаватом Юлаевым».

«Витязь»:

Ортио (Самонов);
Евсеенков — Стасенко, Макеев — Никулин — Рендулич;
Катичев — Мозик, Ржепик — Аалтонен — Сёмин;
Головков — Шинкевич, Кокарев — Швец-Роговой – Столяров;
Воронков, Выглазов — Моисеев — Комаров.

«Ак Барс»:

Подъяпольский (Гарипов);
Яруллин — Марков, Секач — Ткачёв — Азеведу;
Лямкин — Абросимов, Зарипов — Основин — Галиев;
Батыршин — Манухов, Лукоянов — Попов — Глухов;
Михеев — Свитов — Клинкхаммер, Кара.

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