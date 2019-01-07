«Витязь» и «Ак Барс» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Подольске. Игра состоится сегодня, 7 января, начало — в 17:30 мск. Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов не сделал ни одного изменения по сравнению с предыдущим матчем с «Салаватом Юлаевым».
«Витязь»:
Ортио (Самонов);
Евсеенков — Стасенко, Макеев — Никулин — Рендулич;
Катичев — Мозик, Ржепик — Аалтонен — Сёмин;
Головков — Шинкевич, Кокарев — Швец-Роговой – Столяров;
Воронков, Выглазов — Моисеев — Комаров.
«Ак Барс»:
Подъяпольский (Гарипов);
Яруллин — Марков, Секач — Ткачёв — Азеведу;
Лямкин — Абросимов, Зарипов — Основин — Галиев;
Батыршин — Манухов, Лукоянов — Попов — Глухов;
Михеев — Свитов — Клинкхаммер, Кара.
«Ак Барс» объявил состав на выездную игру с «Витязем»