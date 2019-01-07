Шкалёва: Канада — сильный и опасный соперник, но у сборной России всё получится

Нападающая женской молодёжной сборной Елизавета Шкалёва подвела итоги матча чемпионата мира со Швецией (5:3).



«Эмоции сейчас просто зашкаливают. Мы здорово провели этот матч, девчонки старались изо всех сил и боролись друг за друга. Все три моих шайбы зашли упорно и, конечно же, с помощью моих партнёров по звену. Команда меня очень сильно поддерживала, именно благодаря девчонкам я сумела сделать хет-трик в сегодняшней игре.



Выделяя плюсы и минусы сегодняшнего матча, отмечу, что, безусловно, негативный момент – большое количество ненужных удалений, играть в меньшинстве было очень тяжело. А главный плюс в том, что мы показали слаженную командную игру и боролись до последних секунд. Может, где-то чуть недовосстановились после вчерашнего матча с американками, но играли через не могу, эта победа была очень важна для всех.



Мы провели две тяжёлые игры, за завтра восстановимся и подойдём к канадкам с новыми силами. Прекрасно знаем, что соперник очень сильный, быстрый. Будем бороться с ними до конца, и, я думаю, у нас всё получится», — цитирует Шкалёву официальный сайт ФХР.