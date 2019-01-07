Кочетков: если бы Россия приехала с МЧМ-2019 без медалей, была бы трагедия

Вратарь молодёжной сборной России Пётр Кочетков подвёл итоги чемпионата мира — 2019.



«У нас в команде была дружеская атмосфера, в том числе и среди вратарей. Мы с Даниилом Тарасовым всё понимали, никаких обид по поводу того, кто играет — он или я. Повторюсь, мы всё понимали и переживали друг за друга, чтобы каждый показал лучшую игру. Это сборная, нужен результат. Надо помогать друг другу, если хочешь чего-то достичь.



С Америкой не хватило какой-то хоккейной удачи. Со словаками у нас пошло, забросили много шайб. С американцами где-то не повезло. Они здорово сыграли, откатились потом. Тяжело было что-то сделать. У нас было много моментов, но где-то не повезло, где-то вратарь у них здорово сыграл.



Тренер нашёл правильные слова, успокоил нас. Сказал, что надо настроиться на матч за третье место. Потому что если бы мы приехали без медалей, то это было бы трагедией», — сказал Кочетков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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