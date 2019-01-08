«Нэшвилл» разгромил «Торонто» благодаря шат-ауту Ринне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на выезде разгромил «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:0.

Счёт в начале второго периода открыл защитник гостей Маттиас Экхольм, реализовавший удаление Никиты Зайцева. До свистка на перерыв также отличился Пи Кей Суббэн. Гости провели ещё две результативные атаки в конце матча – заброшенные шайбы на счету Колтона Сиссонса и Кевина Фиалы.

В активе Зайцева также бросок в створ и силовой приём за 19.04 на льду. У Игоря Ожиганова показатель полезности «-2» за 12.12.

Первой звездой встречи стал вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне, он оформил шат-аут и отразил 18 бросков.

«Нэшвилл» с 53 очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торонто» (56) – второй на Востоке.