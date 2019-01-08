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«Нэшвилл» разгромил «Торонто» благодаря шат-ауту Ринне

«Нэшвилл» разгромил «Торонто» благодаря шат-ауту Ринне
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на выезде разгромил «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:0.

Счёт в начале второго периода открыл защитник гостей Маттиас Экхольм, реализовавший удаление Никиты Зайцева. До свистка на перерыв также отличился Пи Кей Суббэн. Гости провели ещё две результативные атаки в конце матча – заброшенные шайбы на счету Колтона Сиссонса и Кевина Фиалы.

В активе Зайцева также бросок в створ и силовой приём за 19.04 на льду. У Игоря Ожиганова показатель полезности «-2» за 12.12.

Первой звездой встречи стал вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне, он оформил шат-аут и отразил 18 бросков.

«Нэшвилл» с 53 очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торонто» (56) – второй на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2019, вторник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:4
0:0, 0:2, 0:2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 – Экхольм (Смит, Фиала) – 24:08 (5x4), 0:2 – Суббэн (Ирвин, Бонино) – 33:11 (5x5), 0:3 – Сиссонс (Йернкрок, Эллис) – 57:23 (5x5), 0:4 – Фиала (Сиссонс, Экхольм) – 59:22 (5x5)
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