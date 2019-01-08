«Салават» — «Куньлунь»: Юха Метсола вернулся в состав хозяев

«Салават Юлаев» и «Куньлунь Ред Стар» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Уфе. Игра состоится сегодня, 8 января, начало — в 14:30 мск. Основной голкипер уфимского клуба Юха Метсола оправился от болезни и вернулся в состав хозяев.

«Салават Юлаев»:



Метсола (Федотов);

Панин — Сергиенко, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Ткачёв;

Сергеев — Гареев, Рыбин — Хохряков — Бурдасов;

Елизаров — Терещенко, Жарков — Кадейкин — Солодухин.



«Куньлунь Ред Стар»:



Кархунен (Сунь);

Ярвинен – Лаюнен, Ип – Вольски – Шор;

Виклунд – Лофквист, Лунд – Фонтейн – Палола;

Юйэнь – Витасек, Сквайрз – Сен-Пьер – Мертл;

Сето – Сквайрз – Локхарт.