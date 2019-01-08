«Салават» — «Куньлунь»: Юха Метсола вернулся в состав хозяев

«Салават Юлаев» и «Куньлунь Ред Стар» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Уфе. Игра состоится сегодня, 8 января, начало — в 14:30 мск. Основной голкипер уфимского клуба Юха Метсола оправился от болезни и вернулся в состав хозяев.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Федотов);
Панин — Сергиенко, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Ткачёв;
Сергеев — Гареев, Рыбин — Хохряков — Бурдасов;
Елизаров — Терещенко, Жарков — Кадейкин — Солодухин.
«Куньлунь Ред Стар»:
Кархунен (Сунь);
Ярвинен – Лаюнен, Ип – Вольски – Шор;
Виклунд – Лофквист, Лунд – Фонтейн – Палола;
Юйэнь – Витасек, Сквайрз – Сен-Пьер – Мертл;
Сето – Сквайрз – Локхарт.
Каким будет финиш на Востоке КХЛ? Турнирные расклады
Борьба за последнее место в плей-офф и возможные пары первого раунда.