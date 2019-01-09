«Филадельфия» повторила рекорд НХЛ по количеству голкиперов в сезоне

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 5:3 (1:1, 3:0, 1:2) в пользу хозяев. Это поражение стало для «лётчиков» восьмым кряду.

Вратарь «Филадельфии» Майк Маккенна стал седьмым голкипером, вышедшим в стартовом составе «Флайерз» по ходу нынешнего сезона. До него это были Брайан Эллиотт (13 стартов), Кэлвин Пикар (8), Энтони Столарц (7), Картер Харт (7), Михал Нойвирт (6) и Алекс Лайон (1).



Ранее семь вратарей за один сезон выходили только у «Квебек Нордикс» в сезоне-1989/90, одним из них был Сергей Мыльников.

Нынешний сезон 35-летний Маккенна начинал в составе «Оттавы Сенаторз». Он провёл 10 матчей в составе канадского клуба, пропуская 3,96 шайбы в среднем за игру и отражая 89,7% бросков. 2 января «сенаторы» обменяли 35-летнего хоккеиста в «Ванкувер Кэнакс», который через несколько часов выставил его на драфт отказов.