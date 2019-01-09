«Спартак» — «Нефтехимик»: в состав хозяев вернулись Григорьев и Трунёв

Стали известны составы «Спартака» и «Нефтехимика» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Москве. Игра состоится сегодня, 9 января, начало — в 19:30 мск.

В состав хозяев после месячного перерыва вернулись защитник Михаил Григорьев и нападающий Максим Трунёв.

«Спартак»:



Трушков (Беспалов);

Кутейкин — Дыбленко, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;

Кулик — Вишневский, Фёдоров — Максвелл — Хохлачёв;

Провольнев — Григорьев, Лещенко — Ганзл — Трунёв;

Осипов, Злобин — Шашков — Цыплаков.



«Нефтехимик»:



Ежов (Абдулхаков);

Брынцев — Полашек, Порядин — Нестрашил — Пуустинен;

Сергеев — Мусин, Галимов — Бикмуллин — Хайруллин;

Огурцов — Шарипзянов, Шиксатдаров — Шарифьянов — Падакин;

Семёнов — Волгин, Авцин — Куликов — Здунов.