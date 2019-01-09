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«Спартак» — «Нефтехимик»: в состав хозяев вернулись Григорьев и Трунёв

«Спартак» — «Нефтехимик»: в состав хозяев вернулись Григорьев и Трунёв
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы «Спартака» и «Нефтехимика» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Москве. Игра состоится сегодня, 9 января, начало — в 19:30 мск.

В состав хозяев после месячного перерыва вернулись защитник Михаил Григорьев и нападающий Максим Трунёв.

«Спартак»:

Трушков (Беспалов);
Кутейкин — Дыбленко, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;
Кулик — Вишневский, Фёдоров — Максвелл — Хохлачёв;
Провольнев — Григорьев, Лещенко — Ганзл — Трунёв;
Осипов, Злобин — Шашков — Цыплаков.

«Нефтехимик»:

Ежов (Абдулхаков);
Брынцев — Полашек, Порядин — Нестрашил — Пуустинен;
Сергеев — Мусин, Галимов — Бикмуллин — Хайруллин;
Огурцов — Шарипзянов, Шиксатдаров — Шарифьянов — Падакин;
Семёнов — Волгин, Авцин — Куликов — Здунов.

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