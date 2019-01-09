Защитник «Локомотива» Елесин попал в сферу интересов «Торонто»

Защитник «Локомотива» Александр Елесин попал в сферу интересов «Торонто Мэйпл Лифс», информирует североамериканский обозреватель Эллиотт Фридман.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Вчера, 8 января, генеральный менеджер «кленовых листьев» Кайл Дубас посетил матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» — ЦСКА, где мог увидеть в деле защитника ярославского клуба. Ранее сообщалось, что Дубас просматривал в деле также капитана «армейцев» Сергея Андронова.



В составе «Локомотива» выступает проспект «Мэйпл Лифс» Егор Коршков, его контракт с «железнодорожниками» истекает по окончании нынешнего сезона.

В этом сезоне Елесин провёл 42 игры в регулярном чемпионате. Он забросил три шайбы и отдал пять результативных передач при показателе полезности «+1».