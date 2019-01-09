Джерси для Матча звёзд НХЛ будут выполнены из переработанных пластиковых бутылок

Джерси для Матча звёзд Национальной хоккейной лиги будут выполнены из переработанных пластиковых бутылок, сообщает официальный сайт компании Adidas.

Матч звёзд НХЛ пройдёт 25 и 26 января на домашней площадке «Сан-Хосе Шаркс».

Наставник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер возглавит команду Атлантического дивизиона, главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден — команду Столичного дивизиона. Сборной Центрального дивизиона будет руководить тренер «Виннипег Джетс» Пол Моррис, а командой Тихоокеанского дивизиона — Билл Питерс, представляющий «Калгари Флэймз».

Первоначально единственным россиянином на Матче звёзд должен был быть форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который сыграет за команду Атлантического дивизиона. Позже к нему присоединился одноклубник Андрей Василевский, заменивший травмированного вратаря «Монреаль Канадинес» Кэри Прайса. Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отказался от участия в мероприятии.