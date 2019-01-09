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Джерси для Матча звёзд НХЛ будут выполнены из переработанных пластиковых бутылок

Джерси для Матча звёзд НХЛ будут выполнены из переработанных пластиковых бутылок
Хоккей / НХЛ

Джерси для Матча звёзд Национальной хоккейной лиги будут выполнены из переработанных пластиковых бутылок, сообщает официальный сайт компании Adidas.

Фото: «Твиттер» Adidas Hockey

Матч звёзд НХЛ пройдёт 25 и 26 января на домашней площадке «Сан-Хосе Шаркс».

Наставник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер возглавит команду Атлантического дивизиона, главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден — команду Столичного дивизиона. Сборной Центрального дивизиона будет руководить тренер «Виннипег Джетс» Пол Моррис, а командой Тихоокеанского дивизиона — Билл Питерс, представляющий «Калгари Флэймз».

Первоначально единственным россиянином на Матче звёзд должен был быть форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который сыграет за команду Атлантического дивизиона. Позже к нему присоединился одноклубник Андрей Василевский, заменивший травмированного вратаря «Монреаль Канадинес» Кэри Прайса. Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отказался от участия в мероприятии.

Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс пропустит Матч звёзд из-за травмы
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