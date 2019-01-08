Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс пропустит Матч звёзд из-за травмы

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс пропустит Матч звёзд Национальной хоккейной лиги из-за травмы нижней части тела, информирует официальный сайт лиги.

В нынешнем сезоне Прайс одержал 16 побед в 32 играх при коэффициенте надёжности 2,76 и проценте отражённых бросков 90,8. За карьеру в клубе (Прайс играет в «Канадиенс» с 2007 года) голкипер выиграл 302 матчей из 590 при коэффициенте надёжности 2,48 и проценте отражённых бросков 91,8.

Матч звёзд НХЛ пройдёт 25 и 26 января на домашней площадке «Сан-Хосе Шаркс».

Единственным россиянином на Матче звёзд будет форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который сыграет за команду Атлантического дивизиона. Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отказался от участия в мероприятии.