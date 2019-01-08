Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс пропустит Матч звёзд из-за травмы

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс пропустит Матч звёзд Национальной хоккейной лиги из-за травмы нижней части тела, информирует официальный сайт лиги.
В нынешнем сезоне Прайс одержал 16 побед в 32 играх при коэффициенте надёжности 2,76 и проценте отражённых бросков 90,8. За карьеру в клубе (Прайс играет в «Канадиенс» с 2007 года) голкипер выиграл 302 матчей из 590 при коэффициенте надёжности 2,48 и проценте отражённых бросков 91,8.
Матч звёзд НХЛ пройдёт 25 и 26 января на домашней площадке «Сан-Хосе Шаркс».
Единственным россиянином на Матче звёзд будет форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который сыграет за команду Атлантического дивизиона. Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отказался от участия в мероприятии.
Овечкин отказался ехать на Матч звёзд НХЛ. Это месть за Олимпиаду?
Капитан «Вашингтона» всё сделал правильно. Ему уже 33 года, да и никто не забыл, как НХЛ «кинула» игроков на Олимпийские игры в Пхёнчхане.