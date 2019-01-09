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«Спартак» одолел «Нефтехимик» в серии буллитов

«Спартак» одолел «Нефтехимик» в серии буллитов
Хоккей / КХЛ

«Спартак» встречался с «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Москве. Игра закончилась со счётом 3:2 Б в пользу хозяев.

Красно-белые открыли счёт незадолго до окончания первого периода — Андрей Кутейкин реализовал численный перевес. «Волки» восстановили равновесие во втором игровом отрезке благодаря Ильдару Шиксатдарову. Хозяева снова вышли вперёд на 52-й минуте после гола Мартиньша Карсумса, но гости довольно быстро сравняли счёт стараниями Адама Полашека. Судьба встречи решилась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне московского клуба.

13 января «Спартак» сыграет на выезде с «Авангардом», а нижнекамский клуб в этот же день проведёт гостевой матч с «Металлургом».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2019, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
3:2
1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 – Кутейкин (Максвелл, Хохлачёв) – 16:15 (5x4), 1:1 – Шиксатдаров (Шарипзянов, Шарифьянов) – 25:04 (5x5), 2:1 – Карсумс (Даугавиньш, Ганзл) – 51:40 (5x4), 2:2 – Полашек (Нестрашил, Порядин) – 52:27 (5x4), 3:2 – Трунёв – 65:00 ( ПБ)
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