«Спартак» одолел «Нефтехимик» в серии буллитов

«Спартак» встречался с «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Москве. Игра закончилась со счётом 3:2 Б в пользу хозяев.



Красно-белые открыли счёт незадолго до окончания первого периода — Андрей Кутейкин реализовал численный перевес. «Волки» восстановили равновесие во втором игровом отрезке благодаря Ильдару Шиксатдарову. Хозяева снова вышли вперёд на 52-й минуте после гола Мартиньша Карсумса, но гости довольно быстро сравняли счёт стараниями Адама Полашека. Судьба встречи решилась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне московского клуба.

13 января «Спартак» сыграет на выезде с «Авангардом», а нижнекамский клуб в этот же день проведёт гостевой матч с «Металлургом».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.