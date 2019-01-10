Сиэтл примет Матч всех звёзд и драфт НХЛ

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сообщил о проведении в ближайшие годы в Сиэтле Матча всех звёзд. До этого здесь, вероятно, состоится драфт.

«Это не значит, что мы будем ждать семь лет. Собираемся привезти сюда встречи лиги. Вот где хотим быть», — цитирует комиссара NHL TSN.

Новая команда, пока не имеющая даже логотипа и названия, должна начать играть в НХЛ с сезона-2021/22, драфт расширения пройдёт в июне 2021 года. В драфте расширения не будет принимать участие «Вегас Голден Найтс», клуб также не получит часть взноса Сиэтла.



Вступительный взнос от новых владельцев составит рекордные на сегодняшний день $ 650 млн, часть из которых будет поделена между клубами.



Напомним, перед сезоном-2017/2018 в НХЛ вошёл клуб «Вегас Голден Найтс», в первом же сезоне добравшись до финала Кубка Стэнли.