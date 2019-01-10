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«Чикаго» в овертайме проиграл «Нэшвиллу», несмотря на гол Анисимова

«Чикаго» в овертайме проиграл «Нэшвиллу», несмотря на гол Анисимова
Хоккей / НХЛ

В первом матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» на домашнем льду в овертайме уступил «Нэшвилл Предаторз» — 3:4.

По истечении первого периода гости вели со счётом 2:1 – на голы Колтона Сиссонса и Виктора Арвидссона хозяева ответили лишь точным броском Алекса Дебринкэта. Во втором игровом отрезке команды провели по одной результативной атаке. У «Чикаго» отличился Джонатан Тэйвз, у «хищников» — Филип Форсберг, это его первый гол после травмы. На 58-й минуте Артём Анисимов восстановил равновесие. В овертайме победу «Нэшвиллу» принёс оформивший дубль Форсберг.

Видео гола Анисимова можно посмотреть в «твиттере» Sports ReUp‏.

Также на его счету два броска в створ и блок-шот за 19.10 на льду (2.26 – в меньшинстве).

НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2019, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
3:4
1:2, 1:1, 1:0, 0:1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 – Сиссонс (Фиала, Экхольм) – 06:49 (5x5), 1:1 – Дебринкэт (Кейн, Густафссон) – 17:51 (5x4), 1:2 – Арвидссон (Суббэн, Джохансен) – 17:59 (5x5), 1:3 – Форсберг (Йози, Джохансен) – 36:26 (5x4), 2:3 – Тэйвз (Крюгер, Дальстрём) – 39:40 (4x5), 3:3 – Анисимов (Кейн, Кит) – 57:39 (5x5), 3:4 – Форсберг (Экхольм, Йернкрок) – 61:00 (3x3)
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