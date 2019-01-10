«Чикаго» в овертайме проиграл «Нэшвиллу», несмотря на гол Анисимова

В первом матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» на домашнем льду в овертайме уступил «Нэшвилл Предаторз» — 3:4.

По истечении первого периода гости вели со счётом 2:1 – на голы Колтона Сиссонса и Виктора Арвидссона хозяева ответили лишь точным броском Алекса Дебринкэта. Во втором игровом отрезке команды провели по одной результативной атаке. У «Чикаго» отличился Джонатан Тэйвз, у «хищников» — Филип Форсберг, это его первый гол после травмы. На 58-й минуте Артём Анисимов восстановил равновесие. В овертайме победу «Нэшвиллу» принёс оформивший дубль Форсберг.

Видео гола Анисимова можно посмотреть в «твиттере» Sports ReUp‏.

Также на его счету два броска в створ и блок-шот за 19.10 на льду (2.26 – в меньшинстве).