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Лебрюн: «Сент-Луис» слушает предложения по игрокам, в клубе не побоятся обменов

Лебрюн: «Сент-Луис» слушает предложения по игрокам, в клубе не побоятся обменов
Хоккей / НХЛ

Известный североамериканский обозреватель телеканала TSN Пьер Лебрюн прокомментировал ситуацию, сложившуюся в «Сент-Луис Блюз» за месяц до дедлайна.

«Сент-Луис» выслушивает предложения по многим своим игрокам. В клубе разочарованы тем, как складывается сезон. Один генеральный менеджер, говоря о Даге Армстронге, отметил, что он не собирается сидеть сложа руки, ничего не предпринимая. Ещё достаточно времени до дедлайна, но «Блюз» сейчас — сама непредсказуемость, потому что, если Армстронга разозлить, он не побоится обменов. За «Сент-Луисом» стоит следить», — сказал Лебрюн.

Команда Крэйга Беруби занимает предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции с 38 очками в активе после 41 матча.

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