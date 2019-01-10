Цулыгин: «Салават» чуть-чуть расслабился, и нас мгновенно за это наказали

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился впечатлениями от выигранного матча с рижским «Динамо» (3:2 ОТ).



«Мы очень хорошо начали, забив два быстрых гола. После этого получили большинство, которое, по идее, надо было реализовывать. Но провели его не на том уровне и где-то чуть-чуть расслабились, а это игра, и соперник моментально наказал нас за это в течение пятнадцати секунд — забил два гола. Но хочется всё равно хочется сказать ребятам, что они молодцы и не опустили рук, провели хорошо второй и третий периоды и всё-таки додавили в овертайме. Соперник очень быстро и агрессивно играл, но мы смогли вырвать эту победу.



Почему не было Солодухина? Ему дали отдохнуть, потому что он только восстановился после травмы. После этого сыграл несколько игр, приболел и пропускал игру. Ещё одну сыграл, и, чтобы он опять не заболел, решили дать ему чуть-чуть отдохнуть», — цитирует тренера официальный сайт клуба.