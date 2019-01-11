Биссонетт: никто не может отправить Хару на скамейку. Овечкин просто не человек

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» одержал выездную победу над «Бостон Брюинз» — 4:2. В концовке второго периода капитан гостей Александр Овечкин отметился эффектным силовым приёмом против габаритного Здено Хары, отправив защитника на скамейку запасных «Вашингтона».

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

«Никто не может просто так отправить Здено на скамейку. Овечкин просто не человек», — прокомментировал эпизод известный тафгай Пол Биссонетт в «твиттере» своего подкаста Spittin' Chiclets.

В этой игре Овечкин также оформил дубль. Овечкин стал 16-м игроком в истории НХЛ, кому удалось забить 700 голов за карьеру в лиге, учитывая матчи плей-офф. Чтобы войти в топ-15, ему надо обойти Яри Курри (707 голов). Лидерами в этой статистической категории являются Уэйн Гретцки (1016), Горди Хоу (869), Бретт Халл и Яромир Ягр (оба — по 844).