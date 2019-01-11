Валентин Зыков дебютировал за «Вегас», это его третья команда в сезоне-2018/19

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» — 3:2. «Акулы» одержали пятую победу подряд. Хозяева впервые уступили за восемь встреч.

В составе «Голден Найтс» дебютный матч провёл российский нападающий Валентин Зыков. Он сыграл 9 минут 26 секунд, за которые заработал показатель полезности "-1".

Нынешний сезон Зыков начинал в составе «Каролины Харрикейнз», которая впоследствии выставила его на драфт отказов, откуда игрока забрал «Эдмонтон». В составе «ураганов» Валентин провёл 13 матчей и отметился тремя результативными передачами при показателе полезности «–1», обошёлся без штрафного времени. В составе «нефтяников» 23-летний форвард сыграл пять матчей и не сумел отметиться результативными действиями при показателе полезности «–1» и двух минутах штрафного времени.