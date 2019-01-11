«Лос-Анджелес» проиграл «Оттаве», Илья Ковальчук провёл на льду почти 20 минут

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Оттава Сенаторз» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Кингз» — 4:1. «Сенаторы» одержали вторую победу подряд. Хозяева проиграли в четвёртый раз за последние пять матчей.

«Короли» открыли счёт на 24-й минуте матча, когда Кайл Клиффорд удачно подправил шайбу после броска от синей линии Джейка Маззина. Однако в дальнейшем забивали только гости. Ещё до перерыва отличились Бобби Райан и Крис Тирни. В третьем периоде заброшенными шайбами отметились Кристиан Воланин и Тирни, поразивший пустые ворота и оформивший дубль.

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 19 минут 27 секунд и не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности "-1".