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«Лос-Анджелес» проиграл «Оттаве», Илья Ковальчук провёл на льду почти 20 минут

«Лос-Анджелес» проиграл «Оттаве», Илья Ковальчук провёл на льду почти 20 минут
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Оттава Сенаторз» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Кингз» — 4:1. «Сенаторы» одержали вторую победу подряд. Хозяева проиграли в четвёртый раз за последние пять матчей.

«Короли» открыли счёт на 24-й минуте матча, когда Кайл Клиффорд удачно подправил шайбу после броска от синей линии Джейка Маззина. Однако в дальнейшем забивали только гости. Ещё до перерыва отличились Бобби Райан и Крис Тирни. В третьем периоде заброшенными шайбами отметились Кристиан Воланин и Тирни, поразивший пустые ворота и оформивший дубль.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2019, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:4
0:0, 1:2, 0:2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 – Клиффорд (Маззин, Вагнер) – 23:47 (5x5), 1:1 – Райан (Ткачук, Дзингел) – 34:59 (5x4), 1:2 – Тирни (Воланин, Балцерс) – 36:40 (5x5), 1:3 – Воланин – 41:22 (5x5), 1:4 – Тирни (Смит, Сеси) – 59:02 (en)

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 19 минут 27 секунд и не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности "-1".

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