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«Динамо» при Крикунове выиграло 64% матчей, при Воробьёве — только 23%

«Динамо» при Крикунове выиграло 64% матчей, при Воробьёве — только 23%
Хоккей / КХЛ

Московское «Динамо» одержало победу над «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч, проходивший в Казани, завершился со счётом 3:2 в пользу гостей. «Динамо» одержало девятую победу в последних 11 матчах.

В общей сложности под руководством Владимира Крикунова бело-голубые выиграли 23 матча из 36 (64% побед). Под руководством Владимира Воробьёва, начинавшего сезон в должности главного тренера, было одержано лишь 3 победы в 13 встречах (23%).

6 января Крикунов провёл 1303-й матч в чемпионатах России в качестве тренера, превзойдя рекорд Валерия Белоусова (1302 встречи). Матч с «Ак Барсом» для знаменитого тренера стал 550-м в КХЛ. Крикунов стал четвёртым тренером в истории лиги, кому покорился этот рубеж. Ранее эту отметку разменяли Андрей Назаров. Дмитрий Квартальнов и Зинэтула Бияллетдинов.

Есть магия, а есть баллоны Крикунова. «Динамо» погонится за лидерами?
Похоже, это будет самый нежеланный соперник для СКА и ЦСКА в плей-офф.
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