Маклеллан прокомментировал слухи об обмене Бураковски из «Вашингтона»

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал информацию, что клуб планирует обменять сбавившего ход в текущем сезоне Андре Бураковски. 23-летний нападающий записал в актив только 9 (5+4) очков в 38 играх и несколько раз остался вне заявки.



«Бураковски сделал шаг назад. Но мы рассчитываем, что он найдёт себя и станет играть лучше, когда этот этап останется позади.



Хотим ли мы улучшить игру на вбрасываниях? Мы не намерены брать узкого специалиста по игре на вбрасываниях, он должен вписаться в игру команды в целом.



Сейчас все пытаются понять, кто доступен для обмена и какой будет цена. Пока ведутся общие дискуссии. Все встанет на свои места, когда подойдем к дедлайну вплотную. Тогда клубы определятся со стоимостью и со списками тех, кто им интересен», — цитирует функционера официальный сайт лиги.