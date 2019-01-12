Фридман: Бобровский был несчастен весь год, сейчас он готов уйти куда угодно

Известный североамериканский обозреватель Эллиотт Фридман прокомментировал ситуацию, сложившуюся в «Коламбус Блю Джекетс» с голкипером Сергеем Бобровским.



«Не думаю, что у Сергея есть будущее в этой команде. Думаю, произошла одна вещь, о которой я говорил ещё прошлым летом. Ярмо Кекяляйнен, генеральный менеджер «Коламбуса», хотел встретиться с Бобровским и Артемием Панариным в Испании. Панарин появился на встрече, а Бобровский — нет. Бобровский, видимо, не слишком переживал после поражений в плей-офф. Всё началось с неудачного шага в этом году и продолжилось в том же духе.



Панарин, останется он в «Блю Джекетс» или нет, является профессионалом и просто делает своё дело. Бобровский был несчастен весь год. У него есть запрет на обмен, но, полагаю, в нынешнем сезоне был момент, когда он дал «Коламбусу» небольшой список команд, в которые хотел бы перейти. Теперь он наверняка согласен перейти куда угодно, но, в любом случае, это будет очень непростая сделка», — сказал Фридман в эфире радиостанции Sportsnet 590 Toronto.

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