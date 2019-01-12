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Женский МЧМ: видеообзор упорного полуфинала между Россией и Канадой

Женский МЧМ: видеообзор упорного полуфинала между Россией и Канадой
Хоккей / Прочие

Женская сборная России потерпела поражение в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира с командой Канады, встреча завершилась в овертайме со счётом 3:4 ОТ.

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Женская сборная России в овертайме уступила Канаде в полуфинале МЧМ-2019

В стартовом составе нашей команды на лёд вышли пара защитников Елена Проворова — Олеся Наместникова и тройка нападения Полина Лучникова — Вита Понятовская — Кристи Шашкина. В воротах с первых минут сыграла Дарья Гредзен. Встреча началась с преимуществом российской сборной, и на десятой минуте Анна Савонина с передачи Полины Лучниковой открыла счет. Правда, отыграться канадкам удалось достаточно быстро — Николь Келли спустя пару минут вернула на табло равенство, и на первый перерыв команды ушли при счёте 1:1.

В начале второго игрового отрезка «кленовым листьям» усилиями Алексии Гуай удалось выйти вперед. Но Илона Маркова спустя 6 минут мощным броском вколотила шайбу в ворота соперниц — 2:2. Двадцати пяти секунд не хватило нашей команде, чтобы уйти на перерыв при равном счёте: Джулии Гослинг удалось реализовать большинство нашей команды после удаления Виты Понятовской.

В третьем периоде россиянкам во второй раз за игру удалось сравнять счёт: в ситуации «пять на четыре» Елена Проворова забросила третью шайбу в ворота Канады. В оставшееся до конца основного времени матча команды создали массу голевых моментов, но счёт до третьего перерыва не изменился — 3:3 после шестидесяти минут игры. В начале овертайма канадки использовали численное преимущество и вырвали победу.

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