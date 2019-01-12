Маркова: в полуфинале МЧМ с Канадой едва сетку не порвала от злости

Нападающий женской молодёжной сборной России Илона Маркова подвела итоги полуфинала МЧМ с командой Канады (3:4 ОТ).



«Сейчас очень много эмоций. По итогам таких матчей мы делаем правильные выводы, стараемся исправить ошибки. Сегодня где-то нужно было действовать построже, это поражение — результат исключительно собственных ошибок. После игры в раздевалке поговорили с девчонками, каждый сказал определённые слова. Могу сказать, что я горжусь нашей игрой, тем, как мы настраиваемся на каждый матч и серьёзно подходим к играм. Я считаю, что мы показываем достойный хоккей.



Перед сегодняшней игрой проанализировали предыдущие матчи с канадками, думаю этот результат показал ту работу, которую мы проделали. Жаль, что в сезоне мы не играем с североамериканскими сборными, для нас это было бы очень полезно в подготовке к крупным турнирам.



При забитом голе я едва не порвала сетку? Это от злости. Есть моменты, которые я как игрок обязана делать, злилась на себя от того, что выполняю не всё. Сегодня получилось забить, отсюда такая радость, очень важный гол», — цитирует Маркову официальный сайт ФХР.



Посмотреть видео голов также можно в «Твиттере».