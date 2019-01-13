Три очка Кучерова помогли «Тампе» в гостях обыграть «Баффало»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Кибэнк-центр» в Баффало и закончилась со счётом 5:3 (1:2, 1:0, 3:1) в пользу гостей. Для «Тампы» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров, который набрал 3 (1+2) очка. Заброшенными шайбами в составе победителей также отметились Брейден Пойнт, Ондржей Палат, Стивен Стэмкос и Райан Кэллахан.

Видео гола Кучерова также доступно для просмотра на официальном сайте НХЛ.

Российский защитник «молний» Михаил Сергачёв провёл на льду 16 минут 57 секунд, нанёс один бросок в створ ворот, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «+1». Голкипер Андрей Василевский провёл матч в запасе.