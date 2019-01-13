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Три очка Кучерова помогли «Тампе» в гостях обыграть «Баффало»

Три очка Кучерова помогли «Тампе» в гостях обыграть «Баффало»
Хоккей / НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Кибэнк-центр» в Баффало и закончилась со счётом 5:3 (1:2, 1:0, 3:1) в пользу гостей. Для «Тампы» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров, который набрал 3 (1+2) очка. Заброшенными шайбами в составе победителей также отметились Брейден Пойнт, Ондржей Палат, Стивен Стэмкос и Райан Кэллахан.

Видео гола Кучерова также доступно для просмотра на официальном сайте НХЛ.

Российский защитник «молний» Михаил Сергачёв провёл на льду 16 минут 57 секунд, нанёс один бросок в створ ворот, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «+1». Голкипер Андрей Василевский провёл матч в запасе.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
3:5
2:1, 0:1, 1:3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 – Пойнт (Кучеров, Джонсон) – 00:26 (5x5), 1:1 – Райнхарт (Скиннер, Далин) – 05:47 (5x5), 2:1 – Томпсон (Гиргенсонс, Соботка) – 19:50 (5x5), 2:2 – Палат (Сергачёв, Хедман) – 27:50 (5x5), 3:2 – Сканделла (Поменвиль, Шири) – 45:54 (5x5), 3:3 – Кучеров (Стэмкос) – 46:17 (5x5), 3:4 – Стэмкос (Кучеров, Хедман) – 54:44 (5x5), 3:5 – Кэллахан (Чирелли, Киллорн) – 58:41 (5x4)
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