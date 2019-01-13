«Эдмонтон» дома уступил «Аризоне», «Сан-Хосе» уверенно переиграл «Оттаву»

«Аризона Койотс» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В составе победителей по 2 балла за результативность набрали: Конор Гарленд (2+0), Джордан Истерли (1+1) и Алекс Гальченюк (0+2).

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл на льду 14 минут 50 секунд, совершил три силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «-1».

В параллельном матче «Сан-Хосе Шаркс» дома уверенно переиграл «Оттава Сенаторз» — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1). Для «Шаркс» эта победа стала шестой кряду.

Заброшенными шайбами в составе «Сан-Хосе» отметились: Джо Павелски, Брент Бёрнс, Джо Торнтон и Мелькер Карлссон.