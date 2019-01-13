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«Эдмонтон» дома уступил «Аризоне», «Сан-Хосе» уверенно переиграл «Оттаву»

«Эдмонтон» дома уступил «Аризоне», «Сан-Хосе» уверенно переиграл «Оттаву»
Хоккей / НХЛ

«Аризона Койотс» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В составе победителей по 2 балла за результативность набрали: Конор Гарленд (2+0), Джордан Истерли (1+1) и Алекс Гальченюк (0+2).

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл на льду 14 минут 50 секунд, совершил три силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «-1».

В параллельном матче «Сан-Хосе Шаркс» дома уверенно переиграл «Оттава Сенаторз» — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1). Для «Шаркс» эта победа стала шестой кряду.

Заброшенными шайбами в составе «Сан-Хосе» отметились: Джо Павелски, Брент Бёрнс, Джо Торнтон и Мелькер Карлссон.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2019, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
2:3
1:0, 1:2, 0:1
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 – Макдэвид (Ратти) – 06:46 (5x5), 1:1 – Истерли (Круз, Кемпе) – 21:16 (5x5), 1:2 – Гарленд (Истерли, Гальченюк) – 23:08 (5x4), 2:2 – Расселл (Кассиан, Ньюджент-Хопкинс) – 37:00 (5x5), 2:3 – Гарленд (Келлер, Гальченюк) – 41:54 (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2019, воскресенье. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
4:1
0:0, 1:0, 3:1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 – Павелски (Гертл, Диллон) – 37:57 (5x5), 2:0 – Бёрнс (Майер, Браун, Лабанк) – 46:17 (5x5), 2:1 – Дзингел (Райан, Смит) – 46:44 (5x5), 3:1 – Торнтон (Майер, Бёрнс) – 55:43 (5x5), 4:1 – Карлссон – 58:39 (en)
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