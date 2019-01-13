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Передача Ковальчука помогла «Лос-Анджелесу» победить «Питтсбург»

Передача Ковальчука помогла «Лос-Анджелесу» победить «Питтсбург»
Хоккей / НХЛ

«Лос-Анджелес Кингз» переиграл «Питтсбург Пингвинз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 5:2 в пользу подопечных Уилли Дежардена.

В составе победителей отличились Джефф Картер, Алекс Иафалло, Анже Копитар (дубль, вторая шайба в пустые ворота) и Брэндан Лайпсик, которому ассистировал Илья Ковальчук. В составе «Питтсбурга» дублем отметился Джейк Гюнцель. Результативная передача на второй гол Джейка на счету Евгения Малкина.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2019, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
5:2
1:1, 2:0, 2:1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Гюнцель (Кросби, Джонсон) – 05:30 (4x5), 1:1 – Картер – 10:58 (5x5), 2:1 – Иафалло (Картер, Маззин) – 28:47 (5x5), 3:1 – Копитар (Картер) – 36:05 (4x5), 4:1 – Лайпсик (Ковальчук, Маззин) – 40:49 (5x5), 4:2 – Гюнцель (Кессел, Малкин) – 49:20 (5x4), 5:2 – Копитар (Браун) – 59:13 (en)

Главным героем матча стал вратарь «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик. Американский голкипер отразил 38 бросков.

Хозяева прервали двухматчевую серию поражений, в свою очередь, подопечные Майка Салливана не смогли одержать третью победу подряд.

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