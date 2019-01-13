Передача Ковальчука помогла «Лос-Анджелесу» победить «Питтсбург»

«Лос-Анджелес Кингз» переиграл «Питтсбург Пингвинз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 5:2 в пользу подопечных Уилли Дежардена.

В составе победителей отличились Джефф Картер, Алекс Иафалло, Анже Копитар (дубль, вторая шайба в пустые ворота) и Брэндан Лайпсик, которому ассистировал Илья Ковальчук. В составе «Питтсбурга» дублем отметился Джейк Гюнцель. Результативная передача на второй гол Джейка на счету Евгения Малкина.

Главным героем матча стал вратарь «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик. Американский голкипер отразил 38 бросков.

Хозяева прервали двухматчевую серию поражений, в свою очередь, подопечные Майка Салливана не смогли одержать третью победу подряд.