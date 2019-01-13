Илья Ковальчук впервые с 8 ноября 2018 года провёл на льду больше 20 минут

«Лос-Анджелес Кингз» переиграл «Питтсбург Пингвинз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 5:2 в пользу подопечных Уилли Дежардена.

Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук отметился голевой передачей, что позволило российскому нападающему набрать 20 (7+13) баллов в 36 матчах.



В этом матче Ковальчук провёл на льду 20 минут 53 секунды (3,22 — в большинстве, показатель полезности «0»), впервые с 8 ноября 2018 года получив больше 20 минут игрового времени. Среднее игровое время российского нападающего в этом сезоне составляет 16,40.

Главным героем матча стал вратарь «Лос-Анджелес Кингз» Джонатан Куик. Американский голкипер отразил 38 бросков.