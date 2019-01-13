«Сибирь» переиграла «Салават Юлаев» и прервала серию из четырёх поражений

«Сибирь» обыграла «Салават Юлаев» со счётом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Новосибирске.



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В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Линуса Умарка хозяева ответили точным броском Никиты Шашкова. Второй игровой отрезок оказался безголевым, а на старте третьего периода новосибирский клуб вышел вперёд благодаря Жильберу Брюле. Гости отыгрались в середине отрезка стараниями Владимира Жаркова, на что подопечные Александра Андриевского ответили голом Егора Миловзорова, реализовавшего буллит. В концовке итоговый счёт установил Максим Казаков.

«Сибирь» одержала первую победу в новом году и прервала серию из четырёх поражений, а «Салават» — из четырёх побед.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.