Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

«Сибирь» переиграла «Салават Юлаев» и прервала серию из четырёх поражений

«Сибирь» переиграла «Салават Юлаев» и прервала серию из четырёх поражений
Хоккей / КХЛ

«Сибирь» обыграла «Салават Юлаев» со счётом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Новосибирске.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Линуса Умарка хозяева ответили точным броском Никиты Шашкова. Второй игровой отрезок оказался безголевым, а на старте третьего периода новосибирский клуб вышел вперёд благодаря Жильберу Брюле. Гости отыгрались в середине отрезка стараниями Владимира Жаркова, на что подопечные Александра Андриевского ответили голом Егора Миловзорова, реализовавшего буллит. В концовке итоговый счёт установил Максим Казаков.

«Сибирь» одержала первую победу в новом году и прервала серию из четырёх поражений, а «Салават» — из четырёх побед.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2019, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
4:2
1:1, 0:0, 3:1
Салават Юлаев
Уфа
0:1 – Умарк (Коледов) – 04:00 (5x5), 1:1 – Шашков (Логинов) – 08:27 (5x5), 2:1 – Брюле (Логинов) – 43:12 (5x5), 2:2 – Жарков (Ларсен, Кадейкин) – 49:00 (5x5), 3:2 – Миловзоров – 52:30 (бул), 4:2 – Казаков – 59:59 (en)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент