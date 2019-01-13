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У Бурдасова худшая полезность в «Салавате» в сезоне, в последних двух играх «-5»

У Бурдасова худшая полезность в «Салавате» в сезоне, в последних двух играх «-5»
Хоккей / КХЛ

«Сибирь» обыграла «Салават Юлаев» со счётом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Новосибирске. У победителей точными бросками отметились Никита Шашков, Жильбер Брюле, Егор Миловзоров и Максим Казаков, у гостей — Линус Умарк и Владимир Жарков.

Нападающий уфимской команды Антон Бурдасов закончил матч с показателем полезности «-3». 27-летний хоккеист является худшим в «Салавате» по полезности в нынешнем сезоне. Он заработал общий показатель «-11», в двух последних матчах — «-5».

Товарищ Бурдасова по тройке нападения Пётр Хохряков, как и в предыдущей игре с «Сочи», заработал показатель полезности «-2», общий показатель по сезону — «-3».

«Сибирь» одержала первую победу в новом году и прервала серию из четырёх поражений, а «Салават» — из четырёх побед.

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