«Барыс» обыграл «Сочи» в серии буллитов

«Барыс» встречался с ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Астане и завершилась со счётом 3:2 Б в пользу хозяев.



Черноморская команда открыла счёт на 7-й минуте стараниями Дениса Мосалёва и выиграла первый период. Хозяева восстановили паритет в середине второго игрового отрезка благодаря голу Кевина Даллмана, а в третьей двадцатиминутке Андре Петерссон реализовал численный перевес. Подопечные Сергея Зубова отыгрались в самой концовке стараниями Роберта Росена, отличившегося в большинстве. Судьба встречи решилась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне хозяев.



15 января «Барыс» примет на своей площадке хоккеистов «Спартака», «леопарды» в этот же день сыграет на выезде с «Сибирью».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.