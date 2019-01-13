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«Барыс» обыграл «Сочи» в серии буллитов

«Барыс» обыграл «Сочи» в серии буллитов
Хоккей / КХЛ

«Барыс» встречался с ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Астане и завершилась со счётом 3:2 Б в пользу хозяев.

Черноморская команда открыла счёт на 7-й минуте стараниями Дениса Мосалёва и выиграла первый период. Хозяева восстановили паритет в середине второго игрового отрезка благодаря голу Кевина Даллмана, а в третьей двадцатиминутке Андре Петерссон реализовал численный перевес. Подопечные Сергея Зубова отыгрались в самой концовке стараниями Роберта Росена, отличившегося в большинстве. Судьба встречи решилась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне хозяев.

15 января «Барыс» примет на своей площадке хоккеистов «Спартака», «леопарды» в этот же день сыграет на выезде с «Сибирью».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Барыс
Астана
3:2
0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0
ХК Сочи
Сочи
0:1 – Мосалёв (Бочаров) – 06:44 (5x5), 1:1 – Даллман (Петухов, Блэкер) – 27:08 (5x5), 2:1 – Петерссон (Старченко, Диц) – 46:26 (5x4), 2:2 – Росен (О'Делл, Бочаров) – 58:59 (6x4), 3:2 – Диц – 65:00 ( ПБ)
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