Матч СКА и рижского «Динамо» перенесён в «Юбилейный»

Встреча регулярного чемпионата КХЛ между петербургским СКА и рижским «Динамо» 26 января перенесена из Ледового дворца в СК «Юбилейный», информирует официальный сайт «армейской» команды.



Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19



Такое решение связано с масштабными мероприятиями по случаю 75-й годовщины со дня полного освобождения Ленинграда от блокады.



Напомним, подопечные Ильи Воробьёва уже обеспечили себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина. Рижский коллектив продолжает борьбу за участие в плей-офф, сейчас команда Гиртса Анкипанса находится на девятом месте Западной конференции, преследуя «Витязь».

Каким будет финиш на Западе КХЛ? Турнирные расклады Битва за победу в «регулярке», выявление третьего лишнего и возможные пары первого раунда.

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