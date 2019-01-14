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Экс-тренер ЦСКА Торчетти стал генеральным менеджером клуба QMJHL

Экс-тренер ЦСКА Торчетти стал генеральным менеджером клуба QMJHL
Хоккей / НХЛ

Известный тренер Джон Торчетти занял пост генерального менеджера клуба Юниорской лиги Квебека «Монктон», информирует в своём «твиттере» журналист Майкл Руссо.

В сезоне-2013/14 Торчетти был главным тренером ЦСКА. Под его руководством московская команда вылетела в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина, не выиграв ни одного матча у СКА. Первый матч регулярного чемпионата КХЛ при Торчетти ЦСКА проиграл «Медвешчаку» со счётом 1:7.

Последним местом работы 54-летнего специалиста была «Миннесота Уайлд», где Торчетти был временно исполняющим обязанности главного тренера. При нём команда выиграла 17 матчей регулярного сезона из 33 и попала в плей-офф с последнего проходного места на Западе, где в первом раунде уступила «Далласу» (2-4).

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