«Торонто» — «Колорадо»: фаворит «Везины» Андерсен сыграет после травмы

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Фредрик Андерсен примет участие в матче с «Колорадо Эвеланш», информирует Sportsnet. 29-летний датский голкипер не выходил на лёд с 22 декабря из-за повреждения.



Напомним, по версии официального сайта Национальной хоккейной лиги Андерсен является основным фаворитом на получение «Везина Трофи» — награды, вручаемой лучшему голкиперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Датчанин набрал в голосовании 64 балла (5 первых мест). Второе место в голосовании — у Джона Гибсона из «Анахайм Дакс» с 62 очками (пять первых мест), третье — у голкипера «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри, набравшего 54 балла (пять первых мест).



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19