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«Анахайм» не планирует увольнять Карлайла, несмотря на 11 поражений подряд

«Анахайм» не планирует увольнять Карлайла, несмотря на 11 поражений подряд
Хоккей / НХЛ

Руководство клуба НХЛ «Анахайм Дакс» не планирует увольнять главного тренера Рэнди Карлайла, несмотря на рекордную в истории клуба серию из 11 поражений подряд.

«Я предпочитаю не высказываться на подобные темы в течение сезона, но наша игра в последнее время вызывает много вопросов. Наши болельщики справедливо расстроены, и я обязан им ответить. На данном этапе мы не рассматриваем вариант с заменой тренера. Я больше концентрируюсь на игроках, прежде всего на тех, кто может прибавить в этой ситуации. Последний матч в нашем исполнении — шаг в правильном направлении. Но нам нужно намного больше. Мы ждём большего от хоккеистов, и они сами должны ждать от себя большего», — сообщил исполнительный вице-президент и генеральный менеджер «Анахайма» Боб Мюррей.

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