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Бронзовый призёр МЧМ-2019 Даниил Тарасов стал лучшим вратарём недели в ВХЛ

Бронзовый призёр МЧМ-2019 Даниил Тарасов стал лучшим вратарём недели в ВХЛ
Хоккей / ВХЛ

Высшая хоккейная лига на своём официальном сайте подвела итоги 18-й игровой недели, определив лучших хоккеистов в четырёх номинациях.

— Лучшим вратарём стал Даниил Тарасов (1999) из «Тороса», который на прошлой неделе сыграл в двух победных матчах, отразив 100% бросков. В обоих матчах бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира 2019 года оставил ворота в неприкосновенности.

— Лучшим защитником стал Александр Сумин (1990) из «Нефтяника», в активе которого в трех матчах 5 (1+4) очка при показателе полезности «+4».

— лучшим нападающим недели стал форвард «Торпедо» Андрей Белозёров (1996), который в трех матчах набрал 6 (4+2) баллов при показателе полезности «+3». В одном из матчей Андрей оформил дубль.

— Лучшим новичком стал защитник ЦСК ВВС Ринат Шафигуллин (1995), который в трех матчах набрал 5 (2+3) баллов при показателе полезности «+3». В одном из матчей Ринат оформил дубль, а один из его голов принёс победу команде.

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