Уланов: своеобразный хоккей, характер у ребят «Спартака» приличный

Тренер московского «Спартака» Игорь Уланов подвёл итоги встречи с астанинским «Барысом» (5:4).



«Интересный хоккей сегодня получился, такой своеобразный. Похожая ситуация была в предыдущем матче: вели — 2:0, проиграли — 2:3. Здесь была практически такая же ситуация. Конечно же надо отдать должное ребятам за их характер. Не сломались, не опустили руки, вовремя собрались. После трёх пропущенных голов в первом же периоде вернулись в игру, второй период выиграли. Грамотно сыграли в третьем периоде, хотя были шансы у обеих команд.



Хорошо нам помог Никита Беспалов. По-моему, соперник нанёс 49 бросков, плюс 13 ещё заблокировано. Это говорит о том, что характер у ребят приличный. Конечно, рады, что выиграли. Довольно интересно играть с «Барысом», это матёрая команда, много опытных и талантливых хоккеистов», — цитирует тренера официальный сайт «Барыса».

«Барыс» упустил преимущество в три шайбы и проиграл «Спартаку»