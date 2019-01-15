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«Барыс» упустил преимущество в три шайбы и проиграл «Спартаку»

«Барыс» упустил преимущество в три шайбы и проиграл «Спартаку»
Хоккей / КХЛ

Астанинский «Барыс» на домашней площадке уступил московскому «Спартаку», матч завершился со счётом 4:5.

К восьмой минуте подопечные Андрея Скабелки обеспечили себе преимущество в три шайбы, авторами голов стали Виктор Сведберг, Мэттью Фрэттин и Андре Петерссон. К 25-й минуте «Спартак» сумел сравнять счёт и выйти вперёд благодаря точным броскам Ильи Талалуева, Анатолия Никонцева, Егора Круженкова и Алексея Гришина. До конца второго периода соперники обменялись голами Антона Сагадеева и Анатолия Никонцева. В третьем периоде заброшенных шайб зрители не увидели.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2019, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
4:5
3:2, 1:3, 0:0
Спартак
Москва
1:0 – Сведберг (Боченски) – 00:29 (5x5), 2:0 – Фрэттин – 05:49 (5x5), 3:0 – Петерссон (Валк, Диц) – 07:38 (5x4), 3:1 – Талалуев (Фёдоров) – 11:31 (5x4), 3:2 – Никонцев (Ганзл, Лисин) – 12:18 (5x5), 3:3 – Круженков (Максвелл, Лещенко) – 23:28 (5x5), 3:4 – Гришин (Талалуев, Зубов) – 24:30 (5x5), 4:4 – Сагадеев – 24:46 (5x5), 4:5 – Никонцев – 35:14 (5x5)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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