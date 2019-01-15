«Барыс» упустил преимущество в три шайбы и проиграл «Спартаку»

Астанинский «Барыс» на домашней площадке уступил московскому «Спартаку», матч завершился со счётом 4:5.



К восьмой минуте подопечные Андрея Скабелки обеспечили себе преимущество в три шайбы, авторами голов стали Виктор Сведберг, Мэттью Фрэттин и Андре Петерссон. К 25-й минуте «Спартак» сумел сравнять счёт и выйти вперёд благодаря точным броскам Ильи Талалуева, Анатолия Никонцева, Егора Круженкова и Алексея Гришина. До конца второго периода соперники обменялись голами Антона Сагадеева и Анатолия Никонцева. В третьем периоде заброшенных шайб зрители не увидели.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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